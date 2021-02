Ce jeudi 4 janvier 2021, le secrétaire d’Etat à la santé publique et à la solidarité nationale, Dr Djiddi Ali Sougoudi a annoncé que le Tchad s’apprête à construire d’une unité de prise en charge et de lutte contre le cancer

Cette déclaration a été faite ce jour à l’occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre cancer. Le thème retenu cette année est : « Je suis et je vais ». Djiddi Ali Sougoudi informe que le centre de prise en charge et de lutte contre le cancer sera construit grâce au financement du de l’agence internationale de l’énergie atomique.

« Les tchadiens pourront désormais se faire soigner sur place au lieu d’aller à l’étranger », note le secrétaire d’Etat à la santé. C’est des structures grandeur nature en voie de construction qui verront bientôt le jour, promet-il. Il assure que, « notre système sera vraiment enrichi à la construction d’une unité de prise en charge des personnes atteintes du cancer »

D’après le ministère en charge de la santé, au niveau national 300 cas de cancers de tout type confondu sont diagnostiqués par an. Les cas interviennent souvent à un stade très avancé et parfois insusceptible de tout type de traitement. C’est dans ce sens que les autorités invitent les acteurs du système de santé à intensifier davantage leurs actions en matière d’intervention et de diagnostic précoce des cancers afin de proposer une thérapie adéquate et adaptée.