Dans l’optique de la prise en charge et l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes du cancer, un projet de construction et d’équipements du centre de prise en charge et lutte contre le cancer a été adopté

Le projet de loi portant approbation de l’accord de prêt relatif au financement du projet de construction et d’équipements du centre de prise en charge et lutte contre le cancer à N’Djamena signé le 04 janvier 2021 entre le Tchad et le Fonds Koweitien pour le développement économique arabe a été adopté à l’unanimité par les députés. C’était au cours d’une plénière présidée par le président de l’Assemblée Nationale Dr Haroun Kabadi au Palais de la démocratie, au quartier Gassi. En présence du Ministre du plan et de l’économie Issa Doubragne et du Secrétaire d’État à la Santé publique et de la Solidarité Dr Djiddi Ali Sougoudi.

Ce projet de loi a été défendu par le Secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité Nationale Dr Djiddi Ali Sougoudi. Il vise à soutenir le développement du secteur de la santé au Tchad en contribuant à la prise en charge et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes du cancer. Ceci permettra de doter le pays du premier centre de cancérologie dans la capitale Ndjamena couvrant ainsi une superficie de 13 000 m2 et accueillant environ 50lits.