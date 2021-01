Tchad : vers la consolidation des relations entre les ONG et l’administration à Sarh

Le ministère de l’économie organise depuis le 26 janvier 2021, un dialogue entre les délégués provinciaux du Moyen Chari et les représentants des Organisations Non Gouvernementales (ONG)

Le secrétaire général permanent des organisations non-gouvernementales et des affaires humanitaires au ministère de l’économie et de la Planification du développement et de la Coopération International est à Sarh depuis hier, il conduit une délégation. Il a organisé des échanges avec les délégués provinciaux du Moyen Chari et les représentants des ONG basé dans cette province

Il a noté que les ONG jouent un rôle très important dans le développement au Tchad. Leur présence est suivie par les autorités administratives locales, d’où l’organisation de ce dialogue dénommée : « «Espace du dialogue » pour permettre aux ONG et aux autorités provinciales de mieux se connaitre et collaborer.

Le chef de mission a fait savoir que cette mission fait suite aux incompréhensions observées entre ces deux entités qui luttent pour une cause commune. Il estime que cette initiative est impérieuse, car elle permettra de renforcer les relations entre les deux entités afin d’identifier les problèmes récurrents.