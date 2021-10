Tchad-université Roi Fayçal : Hissein Massar Hissein passe le flambeau

Le nouveau Président du Conseil d’Administration de l’université Roi Fayçal, Mamadou Gana Boukar a pris fonction le 15 octobre 2021. Le ministre de tutelle a procédé à une délégation de pouvoir.

Le PCA sortant Dr Hissein Massar Hissein a passé le relais à l’entrant, Mamadou Gana Boukar. Par ailleurs Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche Scientifique et à l’Innovation. Ceci, sur délégation du pouvoir de Madame le ministre de L’Enseignement Supérieur, Lydie Beassemda.

Le nouveau PCA Mamadou GANA BOUKAR a déclaré que : « le Gouvernement à travers cet acte vient de réparer une incohérence car les textes disent clairement que c’est le Ministre en charge de l’enseignement supérieur qui doit être PCA des universités publiques y compris Roi Fayçal. Il invite l’administration et le corps enseignant à faire de l’université Roi Fayçal un cadre de référence de formation en Arabe et promouvoir le bilinguisme. Selon lui la langue ne doit pas être instrumentalisée.

Tchad : le PCA de l’université Roi Fayçal muté après sa sortie malheureuse

Il a conclu que la création d’une faculté de médecine est un domaine purement technique et scientifique car il s’agit de la vie des tchadiens et le Gouvernement n’est pas pressé pour son effectivité. Le Gouvernement attend les conclusions de faisabilité avec la commission créée pour cette cause. »

Cette information est rendue publique, par le ministère de l’Enseignement supérieur.