Tchad : une trentaine d’agents de forces de défense et de sécurité se forment sur la prévention contre la Covid-19

Le comité sectoriel de lutte contre le Sida du ministère de la défense forme des agents de forces de défense et de sécurité et le Conseil national des personnes vivants avec le VIH depuis hier à Moundou

La formation regroupe 28 participants venus de la partie méridionale du pays. Notamment Moundou, Bongor, Pala, Lai, Doba, Kome. Ces derniers seront outillés pendant 5 jours la prévention et la lutte contre la Covid-19, la lutte contre le VIH/Sida et les infections sexuellement transmissibles. La formation se déroule à l’école de santé de Moundou, sous la coordination du comité sectoriel de lutte contre le Sida. Les thématiques qui sont abordées sont la prévention et le contrôle des infections, les explications sur la covid-19, les généralités et concepts du VIH/Sida et le dépistage entres autres.

Le délégué sanitaire provincial du Logone occidental, Dr Djékainkoulayom Redmbayo fait savoir qu’il est judicieux de former les agents de sécurité sur les notions de prévention et lutte contre les maladies. Il estime que ces derniers sont souvent oubliés quand il s’agit de formation de ce type. Il a invité les participants à plus de concentration pour capter tout ce qui peut être dit dans le cadre de l’apprentissage.