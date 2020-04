Tchad : une plateforme pour lutter contre le coronavirus

Covid19-Tchad, disponible sur le site www.covid19-Tchad.org, est une plateforme qui permet de se renseigner sur la situation de la maladie au Tchad.

Plateforme de renseignement, Covid 19-Tchad est aussi un outil de sensibilisation contre la pandémie de coronavirus. Celle-ci a vu le jour grâce à quelques jeunes qui entendent apporter leur contribution dans la lutte contre la pandémie à leur manière.

L’on peut désormais consulter un médecin pour des questions sur le covid-19 en ligne, via des numéros de téléphone à disposition sur le site, sans être inquiété des frais de déplacement. Sur le menu conseil, est accessible la consigne sanitaire, l’assistance à distance, la consigne par vidéo et audio, la radio RNT, et les mesures prises par le gouvernement.

Au moins 4 contacts téléphoniques de médecins docteurs sont disponibles sur le site et en permanence. Les données sur le nombre exact des cas (guéris, actifs et décès) s’affichent sur la cartographie du Tchad et selon les régions.

Pour le promoteur de COVID-19-TCHAD, Mady Vinabil Djirannvang, l’objectif est « d’offrir la télé-consultation au public à travers les médecins volontaires inscrits sur la plateforme et de donner des informations exactes sur le Covid-19 au Tchad. »

Les informations en audio sont disponibles sur ce site dans plusieurs langues notamment en Français, Arabe, Zakhawa, Gourane, Toupouri, Moundang, Sara, Boulala, Foulbé, Boudouma, Kanembou, et Moussey.