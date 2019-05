Tchad : une opération pour réduire de 15% les prix des denrées alimentaires

A la veille du ramadan qui débute ce lundi 06 mai 2019 au Tchad, la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et d’artisanat (CCIAMA) et les associations de défense des droits des consommateurs ont lancé, dimanche, une opération dénommée « juste prix » pour baisser les prix des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité.L’objectif de l’opération est de permettre à la population tchadienne d’acheter et de consommer en fonction de sa bourse.

Le président de la Chambre du commerce, Amir Adoudou Artine rappelé que l’opération « juste prix » est née de la volonté de maitriser la spéculation des prix des denrées alimentaires par certains commerçants tchadiens.

Dans la grille des prix, se trouve la liste des produits importés et locaux. On y trouve le riz (sac de 50kg de riz brisé à 28 000 f cfa et 22 500 f cfa pour le riz normal), le spaghetti (paquet de 250kg à 6250 f cfa), macaroni (7 750 f cfa), farine (19 000 f cfa)…

Pour les produits locaux, il est retenu le riz, le maïs, le mil, le haricot, l’huile Andouria, l’oignon, l’ail, la viande et le poisson.