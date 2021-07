Une opération anti-banditisme dénommée l’harmatan et mené par les forces de maintien de l’ordre a permis d’appréhender 614 personnes à N’Djamena, le samedi le 10 juillet 2021. Des produits prohibés et des armes blanches et à feu ont également été saisis.

La Commission Mixte de Sécurité de la ville de N’Djamena a mené une opération de démantèlement des réseaux des malfrats dénommée Le Harmattan sur sept(7) sites, explique le porte-parole de la police, Paul Manga. au sujet de l’opération anti-banditisme : « Le bilan de cette opération se présente comme suit : 614 individus interpellés dont 70 femmes et 32 enfants ; 60 motos (volées) retrouvées ; une caméra de surveillance ; une quantité importante de substances psychotropes saisies ainsi que plusieurs armes blanches et une arme à feu. », apprend-on

L’opération a été menée par une force mixte, regroupant la garde nomade, la gendarmerie nationale et la police nationale. Sous la coordination du directeur général de la police nationale, général Ousman Bassy Lougm.

A propos de cette opération, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam explique : « L’opération a été montée dans la plus grande discrétion et préparée depuis trois, quatre semaines ». Les sites sur lesquels l’opération s’est déroulés sont, Roma, Kouri Bougoudi, Marigot (bouta) Issakha Sacko, Mandjakole’, Ecole Dembe, Colombie et la zone boisée de » Tacha Moussoro ».

Le ministre explique que le tri sera fait différencier et inculper ceux qui peuvent être poursuivis par la justice. Il informe également cette initiative va s’étendre dans tout le pays.