Tchad : une offre de 9 véhicules et 59 motos à la GNNT

Le 22 décembre 2021, 9 véhicules et 59 motos ont été remis à la Garde nationale et nomade du Tchad. C’est un don du Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Intérieure au Tchad, appuyé par l’UE.

Ces moyens roulants destinés à la Garde national et nomade du Tchad permettront de desservir les postes de couloirs de transhumance. Le coût est évalué à 252, 5 millions de FCFA. Le coordinateur du PAASIT Abdoulaye Georges Moyalta fait savoir que ce projet est axé sur un triptyque. « L’amélioration de la gouvernance de la sécurité intérieure, la modernisation des outils de formation des personnels des forces de sécurité intérieure et l’amélioration de l’offre de sécurité publique, par le rapprochement des forces de sécurité avec la population.» Egalement de la sécurité et réduire le climat général d’impunité

Dans la même visée, L’ambassadeur de l’UE au Tchad, Kurt Cornelis, note que « l’amélioration de la sécurité permet de replacer le pays dans les meilleures conditions, pour retrouver le chemin de la croissance économique. »

Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam, admet qu’un nouveau dynamisme sera impulsé au profit des forces de sécurité intérieures, plus précisément la GNNT. « Avec toutes ces dotations, tous ces appuis, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Il nous incombe de poursuivre nos efforts individuellement et collectivement dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de conduite ou d’accompagnement du changement ».