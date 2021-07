Tchad : une nouvelle rencontre entre le 1er ministre et le mouvement Wakit Tama

Les responsables du mouvement de revendication, Wakit Tama ont une fois de plus été reçu le 26 juillet 2021, par le premier ministre de la transition, Pahimi Padacké Albert

Les échanges ont porté sur la préparation et l’organisation du prochain dialogue national inclusif. Le coordonnateur de la plateforme de revendication de Wakit Tama, Me Max Loalngar a fait savoir au premier ministre de la transition que les responsables de son mouvement ne sont pas conviés au futur dialogue.

Pourtant, informe-t-il, un mémorandum a été transmis au Conseil militaire de transition (CMT) et également au ministre de la Réconciliation nationale et du Dialogue en début du mois de juin. Pour Me. Max Loalngar, Wakit Tama ne restera pas en marge du processus du dialogue inclusif. Cette grande messe attendu de tous les tchadiens.

Précisons que le 08 juillet dernier, le premier ministre de la transition Pahimi Padacké Albert avait déjà accordé une audience à la plateforme Wakit Tama, à l’effet. Il était question pour les deux parties de discuter des troubles dans la société, la libre circulation des biens et des personnes à la frontière Tchad-Cameroun. Surtout des tchadiens à mobilités réduites bloquées au Cameroun.

« Nous avons dit au Premier ministre que normalement la liberté d’aller et de venir ne doit pas être limitée. On peut comprendre que des mesures de sécurité imposent des contrôles mais normalement ceux qui ont leurs tricycles, ceux qui ont leurs motos doivent se rendre librement au Cameroun et revenir. Il faut simplement faire le contrôle comme on le fait avec les propriétaires des engins à quatre roues », a laissé entendre Me Max Loalngar après l’audience