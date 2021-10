Tchad : une mission du CMT dans le Batha pour sensibiliser sur la prévention des conflits

Une mission du CMT dirigée par le Général Issakha Koty Yacoub se trouve dans la province du Batha. C’est pour sensibiliser la population sur la prévention des conflits et la cohabitation pacifique.

Un atelier de restitution des travaux sur la réconciliation nationale et le Dialogue, initié par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation en collaboration avec celui en charge du Dialogue et de la Réconciliation nationale a eu lieu. Ces travaux visent à fournir une base d’analyse favorisant la réussite du processus de Dialogue et de la Réconciliation nationale enclenché par le CMT.

Le chef de mission invite, les chefs de canton à jouer pleinement leur rôle dans la sensibilisation. Aux chefs religieux, il demande de prêcher la paix dans les mosquées et les églises pour que la paix règne au Tchad. Pour Issakha Koty Yacoub, la prévention des conflits et la paix est chère aux plus hautes autorités et doit être un credo dans le Batha.