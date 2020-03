Tchad : une formation sur les droits et la protection de l’enfant

Ledit atelier de formation est une initiative du gouverneur sortant de la province du Ouaddaï et concerne les militaires.

Les éléments des forces mixtes Tchad-Soudan et les militaires en opération dans les provinces de l’Est sont en formation depuis mardi 24 mars 2020, à Abéché. Cet atelier porte sur les droits et la protection de l’enfant. C’est du gouverneur sortant de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou qui a présidé la cérémonie de lancement.

L’objectif est de sensibiliser les forces de défense et de sécurité sur les droits et la protection des droits de l’enfant dans les situations de conflits armés, avant, pendant et après.

L’atelier va durer six jours et c’est organisé par le ministère délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, en collaboration avec l’Unicef.