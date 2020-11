Le site de construction de l’Académie des arts octroyé en 2012 par le président de la République Idriss Deby Itno a fait l’objet d’une visite le 23 novembre 2020, question de rechercher des financements

Une délégation du ministère en charge de la culture s’est rendue sur le site devant abriter le siège de l’académie des arts. Cette place a été offerte au Regroupement des danseurs et musiciens professionnels du Tchad (RDMPT). L’espace s’étend sur une superficie de 32 819 mètres carrés.

La mission est allée toucher du doigt les réalités du terrain afin d’un plaider pour un financement en vue de démarrer les travaux. Il comportera un bloc administratif dont les bâtiments de l’administration, l’amphithéâtre et les laboratoires. Ensuite un centre commercial dans lequel on y trouvera un hôtel, un bâtiment à usage multiples pour les éditeurs et écrivains, une piscine, des terrains de sport et une place pour les scènes de théâtre.

Le montant estimé pour la réalisation de ces travaux s’élève à seize milliards de FCFA. Le chef de l’Etat avait d’ores et déjà donné plus de deux milliards pour le démarrage des travaux. Le représentant du ministre de la culture, Mahamat Ahmat Saleh a rassuré quant à la réponse du gouvernement.