Tchad : une dizaine de morts dans des affrontements entre rebelles tchadiens et soudanais

Les combats auraient eu lieu sur le site aurifère de Kouri Bougoudi et ils opposaient les rebelles du CCMSR et les rebelles soudanais du MJE.

Ils seraient environ 60 personnes à avoir perdu la vie le 12 janvier dernier dans la localité de Kouri Bougoudi. Cette zone aurifère tchadienne a été le théâtre de violents combats entre deux groupes rebelles. Il s’agit des éléments du CCMSR (Conseil de commandement militaire pour le salut de la République) un mouvement rebelle tchadien et ceux du MJE (Mouvement pour la justice et l’égalité) un groupe rebelle soudanais, jugé proche du gouvernement de N’Djamena.

Selon le directeur de cabinet du CCMSR, Cheikh Tahir, « Les membres du MJE ont attaqué nos positions dans Kouri Bougoudi puis nous avons riposté ». Selon des sources de l’AFP, une colonne de dizaines de véhicules du MJE est arrivée samedi 12 janvier depuis une base dans le sud libyen, et se serait trouvée sur le chemin du CCMSR.

Cette attaque du MJE serait une réponse à l’attaque meurtrière en décembre à Kouri Bougoudi d’orpailleurs du même groupe ethnique. Et les rebelles du CCMSR affirment que des forces gouvernementales tchadiennes ont épaulé le MJE lors d’un second accrochage samedi soir. Déclaration que dément le gouvernement tchadien. En effet, pour les autorités tchadiennes, « il ne se passe rien » à Kouri Bougoudi.

Selon un bilan du Mahamat Ali, chef du nouveau Mouvement rebelle pour le Développement et la Démocratie, les affrontements ont fait 67 morts et plusieurs blessés côté rebelle soudanais. Tandis que 3 morts et 12 blessés sont enregistrés côté rebelles tchadiens. Des pertes en véhicules sont également à déplorer.