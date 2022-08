Tchad : une deuxième vague des diplômés intégrée à la fonction publique

Ce vendredi 19 août 2022, les noms de la deuxième vague des diplômés recrutés à la fonction publique seront affichés. Il s’agit de ceux issus des écoles professionnelles des secteurs de l’Education et de la Santé.

Dans un article publié par Tchadinfos, dans la matinée du 19 août 2022, « la deuxième vague des intégrations à la fonction publique est sortie. D’après le journal, l’arrêté d’intégration a d’ores et déjà été signé et sera affiché ce jour. « Les diplômés intégrés sont ceux que des lauréats des écoles professionnelles des secteurs de l’Education et de la Santé. »

Le 30 juin dernier, le ministre de la Fonction publique, confirmait que 416 lauréats de la première vague ont été intégrés. Il s’agissait des diplômés de différentes écoles de formation des instituteurs bacheliers et instituteurs adjoints. Ces derniers avaient reçus les félicitations du président du Conseil militaire de transition. « Brillante carrière à chacun d’entre eux dans les différentes entités de l’administration publique. » avait écrit le chef de la junte.

Pour rappel, c’est en mars 2022, que le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno a instruit le recrutement de 5000 jeunes diplômés à la fonction publique.

Tchad : 416 diplômés intégrés à la Fonction publique sur 5000 promis