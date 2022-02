Tchad : une délégation interministérielle est arrivée à Abéché

Au moins cinq membres du gouvernement ont foulé la terre du Ouaddaï, ce mardi 22 février 2022. Ils ont arrivés à Abéché dans le cadre d’’une visite de travail.

La délégation interministérielle est pilotée par le ministre en charge de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Cherif. Les cinq membres du gouvernement ont été accueilli à leur descente de l’avion, à l’aéroport d’Abéché par, le de la province du le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine.

On plus du chef d’équipe, nottamment le ministre de l’Administration du territoire, les autres membres du gouvernement sont entre autres, le ministre en charge de l’Economie, Dr Issa Doubragne ; le ministre de l’Administration du Territoire, Mahamat Bechir chérif Daoussa ; la ministre de la Femme, Amina Priscille Longhoh ; la ministre du Développement agricole, Mme Kamougue née Déné-Assoum et le secrétaire d’Etat à la Santé, Djidd Ali Sougoudi.

Après leur accueil à l’aéroport, ils ont été orientés pour le patron de la circonscription.