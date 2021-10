Tchad : une délégation FIFA-CAF est à N’Djamena

Une délégation conjointe, FIFA-CAF a été reçu ce mardi 13 octobre 2021, par le premier ministre de transition. Cette visite de travail fait suite à la levée de sanction contre le Tchad par la FIFA.

Le Premier Ministre de Transition, Pahimi Padacké Albert, a reçu ce matin la délégation de la mission conjointe de la Fédération internationale de football association (FIFA) et la Confédération africaine de football (CAF). La délégation était accompagnée par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat, M. Routouang Mohamed Ndonga Christian

Après les échanges avec le Premier Ministre de la Transition pour recueillir les orientations, le Chef de la délégation, Kenny Jean Marie rassure que la FIFA sera toujours du côté de tous les acteurs pour le développement du football au Tchad. « L’objectif de la mission est clairement de marquer la confiance que nous avons avec l’ensemble des acteurs qui ont permis la levée de la suspension de la Fédération tchadienne de football (FTFA). C’est de venir s’assurer que l’ensemble des conditions sont bien réunies pour qu’on puisse aller dans une approche constructive sur le développement du football dans l’avenir. On va faire le point sur la gouvernance de la fédération. Et puis, en fonction de ce que le rapport de la mission aura produit, on prendra un certain nombre de décisions pour faire en sorte qu’on s’assure que le football continue par se développer au Tchad.

Selon le Chef de la mission conjointe FIFA-CAF, ce qu’on peut retenir c’est un message de confiance. Une confiance partagée entre la FIFA et le Gouvernement de transition pour faire en sorte que le football tchadien retrouve son lustre. Il est aussi question pour l’instance internationale de Football de faire en sorte que cette discipline sportive soit dans une relation apaisée au Tchad.

Avec le Gouvernement de transition la délégation de la FIFA se concentre sur l’essentiel : développer le football partout et pour tous. Les amoureux du football peuvent retrouver le sourire, souligne Kenny Jean Marie. Selon lui, ce n’est jamais avec plaisir qu’on suspend une fédération. « La FIFA sera présente pour accompagner le football tchadien » rassure-t-il.

Source: ministre des Sports