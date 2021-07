Tchad : une délégation de l’Union africaine accueillie à N’Djamena

Le Ministre des Affaires Étrangères Ambassadeur Chérif Mahamat Zène a reçu ce jeudi 08 juillet 2021, une délégation de l’Union Africaine. Conduite par le Président de la Commission Justice, Paix et Sécurité, le nigérian Bankole Adeoye

Une forte délégation de l’Union dirigée par le Président de la Commission Justice, Paix et Sécurité de l’Union Africaine, le nigerian Bankole Adeoye, a été reçue en audience, dans la matinée par, Chérif Mahamat Zène, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger. Les échanges ont porté essentiellement sur les mécanismes du soutien et d’accompagnement de l’Union Africaine au processus de la transition en cours.

La mission de l’UA, attendue depuis quelques jours, essaye de mettre fin à la crise née de la décision du Tchad d’accueillir, Ibrahima Fall, nommé Haut représentant de l’UA au Tchad. Il avait été par l’union après la décision après l’adoption de la résolution de ne pas suspendre le Tchad.

Rappelons que le Sénégalais Ibrahima Fall avait programmé une visite de prise de contact le 25 juin 2021 à N’Djamena, mais le gouvernement tchadien qui conteste les conditions de sa nomination lui a finalement opposé « un non ferme et définitif » quelques jours avant son arrivée. L’ambassadeur du Tchad à Addis-Abeba avait été instruit de ne pas délivrer les documents à ce dernier

Le gouvernement de transition avait indiqué que la Commission de l’Union africaine n’a : « ni consulté ni officiellement notifié de sa nomination ».

Le Président de la Commission Justice, Paix et Sécurité de l’Union Africaine essaye d’apaiser les tensions.