Une équipe du Bureau Unesco de Yaoundé viendra s’entretenir avec les responsables en charge de l’Education. Ils tableront sur les conditions de relance des activités scolaires. Le ministre de l’éducation et directeur de l’Unesco ont échangé par visio-conférence ce jour

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Aboubakar Assidick Choroma, a échangé, ce lundi 28 septembre 2020, en visioconférence, avec le directeur du Bureau Régional de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale, M. Salah Khaled. L’entretien a porté essentiellement sur la relance des activités, suspendues avec la pandémie de Covid-19. Il s’agit précisément de l’opérationnalisation de la carte scolaire, de l’intégration de TIC dans l’enseignement et la Formation et du Projet Renforcement de l’Education et de l’Alphabétisation au Tchad (PREAT). Le ministre Aboubakar Assidick Choroma et M. Salah Khaled décident de relancer ces activités dans les prochains jours. Dans ces perspectives, une équipe des agents de Bureau Unesco de Yaoundé séjournera mi-octobre 2020, au Tchad.

Lors de l’entretien avec le ministre Aboubakar Assidick Choroma, le directeur du Bureau Régional de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale, M. Salah Khaled a signifié qu’en matière de statistiques, le Tchad est l’un des rares pays de la sous-région qui ont fait de collectes des données et produit l’annuaire statistique 2020. Il a félicité le pays de Toumaï pour ces efforts considérables qui, d’après lui, faciliteront le processus de l’opérationnalisation de la carte scolaire envisagée. Pour ce qui concerne les TICs, MM. Aboubacar Assidick Choroma et Saleh Khaled s’accordent à renforcer l’éducation à distance, par la formation des enseignants et des producteurs. Pour eux, l’enseignement à distance, expérimenté avec la période de pandémie de Covid-19, doit être pérennisée, pour accompagner les élèves, en temps normale ou en période de crise. Le ministre de l’Education nationale encourage ce partenariat agissant avec l’UNESCO, qui vise l’accès à l’éducation de qualité.

Source: ministère de l’éducation