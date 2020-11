Tchad : une coalition des partis Emergents a été formée

Une Coalition des partis émergents (CPE) a été formée par trois partis politiques du, le PPCD, l’UDP et le PST. L’annonce a été faite le 4 novembre 2020 par le président du PPCD, Abderaman Mahamat Abba, par ailleurs coordonnateur de la CPE

Le Parti du Peuple pour le Changement Démocratique (PPCD), le Parti Socialiste Tchadien (PST) et Union des Démocrates et Socialistes (UDS), ont décidé de former une coalition dénommée Coalition des partis émergents, avec pour tête de proue, Abderaman Mahamat Abba. L’information a officiellement été donnée au cours d’un point de presse présidé par le président du PPCD. La nouvelle équipe a pour slogan : « le Tchad de demain ». Elle entend remporter la prochaine élection présidentielle en rassemblant toutes les couches sociales.

Le coordonnateur de la CPE, Abderaman Mahamat Abba explique que la coalition s’engage vigoureusement pour que les jeunes, sans distinction ethnique, régionale ou religieuse aient leurs mots à dire dans les instances de prises de décisions, tout en privilégiant un équilibre intergénérationnel constructif.

Il invite les jeunes, les femmes et hommes à rejoindre la CPE pour relever les défis et faire le Tchad aspiré à la grandeur. « La CPE n’a pas pour ambition de faire de la propagande stérile, mais simplement à assurer le bien-être des tchadiens », assure Abderaman Mahamat Abba.

La CDE compte également éradiquer la pauvreté qu’elle juge de : « cancer social avilissant ».