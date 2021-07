L’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), a officiellement inauguré son agence de Goudje, dans le 2ème arrondissement de N’Djamena ce vendredi 30 juillet 2021

Dans son allocution, le directeur de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), Sadick Brahim Dicko, a fait savoir que, que la création de cette nouvelle agence a pour but de rendre un service de proximité aux demandeurs d’emploi et intervenir en synergie avec les partenaires afin de lutter efficacement contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté en milieu des jeunes.

Le patron de l’office ajoute que, la création de ce bureau permettra de trouver une solution idoine à la question du chômage des jeunes à travers les mécanismes d’accompagnement des jeunes mis en place par l’office. L’agence pour la promotion de l’emploi de Goudji est la 5e à à N’Djaména après celles de Diguel, Walia et Facha et Abena. « La question du chômage est une problématique qui interpelle plus d’un et demande la mobilisation de tous les acteurs concernés pour une solution idoine. L’ONAPE s’engage résolument à la recherche des solutions diversifiées afin de résoudre ce problème de chômage dont le taux ne cesse d’augmenter », confie, Sadick Brahim Dicko.