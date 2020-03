Tchad: une centaine de morts dans une attaque de Boko Haram

Un affrontement entre l’armée tchadienne et les éléments de Boko Haram fait une centaine de morts ce 23 mars 2020 dans la région du Lac Tchad.

Des soldats et des civils ont été tué lundi 23 mars dans la régions du Lac Tchad, plus précisément dans la localité de Boma. C’est une attaque perpétrés par la secte terroriste Boko Haram. Une position des soldats tchadiens a été attaquée par surprise par les djihadistes et près de 100 personnes (soldats et civils) ont trouvé la mort.

Le combat a été très violent et a duré plusieurs heures. Selon des sources militaires, une fois entrée dans la localité de Boma, ils se sont livrés livrés à des exactions sur la population. L’armée en les repoussant a subi de lourde pertes.

Le chef de l’Etat, Idriss Deby dans un message adressé à la nation ce mardi 24 mars, a condamné cet acte. « Pendant que nous sommes en lutte contre le coronavirus, les illuminésde Boko Haram ont attaqu nos force armées dans le Lac Tchad. Je salue le sacrifice de nos vaillants soldats. Je reitère notre total engagement à vaincrele péril terroriste », a déploré Idriss Deby.