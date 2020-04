Tchad : une association fait un don de sang au centre de transfusion sanguine

A l’occasion de la journée mondiale de la santé, l’association partenariat inter africain pour le développement a fait un don de sang au centre de transfusion sanguine de N’Djaména le 7 avril.

Ce sang est destiné aux personnes vulnérables, notamment les soldats blessés, les femmes enceintes et les enfants anémiés. Plusieurs personnes meurent au Tchad par manque de sang. Malgré les multiples campagnes de promotion de don de sang, les tchadiens n’ont pas encore compris la nécessité de donner du sang pour sauver des vies

En posant cet acte, l’association veut sauver les vies des personnes et répondre aux problèmes liés à l’insuffisance de ce liquide précieux dans les différents centres et sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit pour les membres de l’association d’aider le centre à avoir le stock de sang pour agir promptement au vues de secourir ces personnes vulnérables

Les membres de l’association ont évoqué le caractère précieux et non commercial du sang. Selon eux, le don de sang est une preuve de sympathie et de solidarité pour redonner espoir à ceux qui souffrent. Ils ont exhortent les autres tchadiens à poser des actes allant dans le même sens.

Ils précisent que se résoudre à aider les personnes vulnérables n’est pas chose facile, néanmoins ils ont misé sur leur énergie et la force de la jeunesse pour contribuer à sauver des vies.