Tchad : un télécentre communautaire multimédia inauguré à Amdjarass

L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (ADETIC) a inauguré, le samedi 31 mars 2019, à Amdjarass, le Centre communautaire multimédia pour réduire la fracture numérique dans la ville.

Le Centre communautaire multimédia vise à offrir des emplois directs et indirects aux jeunes à travers le développement et la promotion de l’inclusion numérique des provinces et des villes secondaires et tertiaires avec les principales villes du Tchad.

Il permet aussi d’autonomiser les handicapés physiques en leur offrant des ateliers de recharge des batteries, de réparation des terminaux téléphoniques et des cabines téléphoniques autour du centre.

La construction du télécentre a coûté au total 386.396.956 Francs CFA. La structure permettra d’améliorer l’indice du développement des TIC en boostant quelques indicateurs internationaux que l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) utilise pour classer ses pays membres annuellement, et dont le Tchad fait partie.

Le Centre communautaire multimédia d’Amdjarass dispose entre autres d’une salle informatique devant servir à la formation du public, une salle de cybercafé, une salle de conférence multimédia de 120 places, une salle dotée de serveurs et un bureau pour les techniciens.

Le directeur général de l’ADETIC, Adoum Djimet Saboune salue solennellement l’engagement de l’Ecole Nationale Supérieure de Technologies qui assurera le volet formation, transfert de compétences et la maintenance des équipements du centre.

Le ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Dr. Idriss Salah Bachar affirme que le centre multimédia est le lieu d’échange et de brassage culturel. Selon lui, ce centre offre l’opportunité de créer des emplois dans des zones locales. Il souhaite que le centre multimédia puisse devenir un excellent centre de ressources pour la population et que la jeunesse puisse en tirer des bénéfices.

L’ADETIC est une agence étatique créée par la loi n° 012/PR/2014 du 14 mars 2014. Elle a pour principale mission, la promotion et le développement des technologies de l’information et de la communication en vue de favoriser la croissance de l’économie d’une part, et d’autre part de contribuer à la modernisation par la numérisation de l’administration publique. Six télécentres ont été construits et équipés dans les villes de Mongo, Abeché, Bongor, Doba, Biltine et Amdjarass.