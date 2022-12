Tchad : un sacre pour la maison d’édition camerounaise Ifrikiva

Son promoteur, Jean Claude Awono, a reçu le prix de Meilleur promoteur du livre en Afrique pour l’année 2022.

L’année 2022 s’achève sous de meilleurs auspices pour la maison d’édition Ifrikiya. Au courant de cette année, l’entreprise est passée par le chaud et le froid avec notamment l’incendie qui a ravagé ses bureaux et ses œuvres.

Un accident qui n’a pas empêché la maison d’édition de continuer à produire des livres et œuvrer pour la promotion de la lecture. Une vision portée par le promoteur de l’entreprise, Jean Claude Awono.

Son œuvre vient d’être saluée. Ça s’est déroulé du côté du Tchad lors du Festival international, Le souffle de l’Harmattan qui s’est clôturé le weekend dernier. Le salon était placé sous le thème, Témoins de l’histoire, souffle de victoire. Participant à ce café littéraire, Jean Claude Awono, a reçu la distinction de Meilleur promoteur du livre en 2022.

Ifrikiya est l’appellation originelle de l’Afrique. Ce nom a été expressément choisi pour signifier la volonté des auteurs du présent projet de retourner à leurs racines pour s’en inspirer et créer. Ceci étant, Ifrikiya est ouvert à toutes les initiatives culturelles qui promeuvent le livre et l’édition, ainsi que la diversité culturelle.

Ifrikiya est le fruit de la fusion entre trois maisons d’édition camerounaises à savoir Interlignes, éditions de la Ronde et éditions Sanaga (ex. Proximité). Par cette fusion, les initiateurs ont voulu formaliser un partenariat qui avait déjà montré ses preuves par des co éditions, renseigne nos confrères de Plumencre.