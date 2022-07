Tchad : un projet d’autonomisation pour les femmes du Mandoul

Un projet pour l’autonomisation des femmes rurales et lutte contre la violence faite aux femmes a été lancé le 06 juillet 2022 à Koumra, dans la province du Mandoul.

Le projet dit « féministe » est en action. L’autonomisation des femmes rurales et lutte contre les VBG, est une initiative de l’organisation internationale des femmes du millénaire (OIFM) section du Tchad. S’inscrivant sur une durée de 18 mois, ce projet vise les objectifs développements durables. Afin de parvenir à l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles du pays à travers leur accompagnement dans la transformation des produits locaux, la conscientisation sur les violences basées sur le genre et la connaissance des droits des femmes.

Le conseiller technique de l’OIM, Davy Golhor explique que : « les activités qui découleront de ce projet sont orientées vers le bien-être de la femme rurale». Il fait savoir que, depuis la création de cette organisation en Novembre 2011, elle lutte sans merci contre les ennemis de développement de la junte féminine. Il s’exprimait dans le cadre de la présentation dudit projet.

Le coup d’envoi du projet a été fait par le gouverneur de la province du Mandoul.