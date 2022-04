Tchad : un policier secrètement détenu aux renseignements généraux depuis deux semaines

Depuis 14 jours, Mekila Elysee Assingar, policier aux renseignements généraux est introuvable. Le Mouvement Citoyen pour la Préservation des Libertés (MCPL) lance un cri d’alerte.

Le Mouvement Citoyen pour la Préservation des Libertés (MCPL) a organisé un point de presse ce 26 avril 2022, pour dénoncer la détention arbitraire d’un policier, dans un cachot de la direction des renseignements généraux. Sorti de la maison le mercredi 13 avril 2022 pour son lieu de service, Mekila Elysee Assingar n’est pas regagné la maison. « Ses téléphones portables ne répondent pas; sa femme et ses deux enfants ainsi que sa grande famille n’ont aucune nouvelle de lui depuis ce temps », regrette le MPCL.

Après 14 jours de détention arbitraire, « aucun motif n’est notifié à sa famille, il n’est pas non plus présenté à un juge », s’inquiète le mouvement, qui estime que le : « le délai de garde à vue est largement dépassé ».

Le Mouvement Citoyen pour la Préservation des Libertés a de la peine à admettre qu’au moment où les autorités s’activent à organiser un dialogue national inclusif pour réconcilier les cœurs et les esprits, des paisibles citoyens sont arrêtés, gardés au secret, comme si on était dans une jungle. « La détention sans motif d’un citoyen dans un Etat de droit est inadmissible et condamnable. »

« Tout en dénonçant la détention abusive et arbitraire de Monsieur Mekila Elysee Assingar, nous interpellons le procureur de la République de prendre ses responsabilités; par ailleurs, nous réclamons sa mise en liberté pure et simple ou le déférer au parquet s’il y a des charges qui pèseraient sur lui. Sinon Mekila Elysee Assingar est 1’otage personnel du directeur des Renseignements Généraux, Ahmat Dari Basine », conclu le MPCL.