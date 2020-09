Tchad : un nouveau membre de la Commission électoral prête serment

Il a été nommé par décret n° 1890/PR/2020 du 14 septembre 2020. Imam Ahmat Souleyman a prêté serment ce vendredi 18 septembre devant la Cour suprême à N’Djamena

Le nouveau membre de la Commission électorale nationale indépendante nommé par Idriss Deby a publiquement dit son engagement ce jour. Ce conformément aux dispositions de la loi n°10/PR/201 du 30 novembre portant création de la Commission.

La prestation de serment d’Imam Ahmat Souleyman a été précédée de la lecture du décret qui le nomme. Il remplace à ce poste le feu Abdoulaye Saleh Todjibal. « Je jure solennellement de respecter et de faire respecter les lois et les règlements de la République et de ne pas trahir les institutions de la République », sont les mots qu’il a prononcé

Le nouveau membre est désormais reconnu comme membre de la commission nationale indépendante du Tchad