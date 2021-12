Tchad : un nouveau château d’eau inauguré dans la ville de Koumra

L’édifice a été inauguré ce mercredi 22 décembre 2021. Il s’agit précisément d’un château en béton armé de 500m3 avec 12m de hauteur sous cuve, un réseau de de 13km comprenant 10 bornes fontaines et 100 branchements privés connectés.

Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul inaugure son nouveau château d’eau. C’est le Ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale Monsieur Alio Abdoulaye Ibrahim qui a présidé personnellement cette cérémonie, en présence du Gouverneur de la dite province, du Dircab du vice CMT, de la DG de la STE ainsi que les Cadres et Techniciens du Ministère. C’est un château en béton armé de 500m3 avec 12m de hauteur sous cuve, un réseau de de 13km comprenant 10 bornes fontaines et 100 branchements privés connectés, deux générateurs de 125 kva, un magasin, deux abris pour les têtes de forage, une toilette, un abri gardien, deux forages F1 et F2 équipés des pompes qui donnent respectivement 28 m3 et 84 m3 des débits exploitables par heure.

Après l’ouverture de la vanne, le Ministre a indiqué dans son discours que ce château d’eau qui vient renforcer les installations existantes de la STE, permettra aux populations de lutter contre les maladies à l’exemple de la fièvre typhoïde, la bilharziose, la dysenterie Etc. Le Ministre a par ailleurs exhorté la Société Tchadienne des Eaux de prendre soin de ces installations afin de rendre pérenne le service public de l’Eau potable à Koumra.

Après avoir vivement remercié les hautes autorités de l’attention portée à la STE, la Directrice Générale, Madame Koubra Hissein Itno a promis que tout le Staff technique est disposé à répondre favorablement aux besoins des populations en Eau potable. D’ores et déjà, une réduction de 50% est accordée pour une durée de 2 mois, aux populations pour les nouveaux branchements dans les différents quartiers de la ville de Koumra.

Une visite des bornes fontaines dans les quartiers a mis un terme à cette cérémonie.

Source : ministère de l’Hydraulique urbaine et rurale