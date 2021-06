Tchad : un montant additionnel de 3,575 milliards de FCA pour le programme d’appui au développement local

Les députés ont examiné et adopté le mardi 29 juin 2021, le Projet de loi additionnel d’un prêt relatif au programme d’appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad

Ce projet de loi a été défendu au Palais de la démocratie par le ministre de l’Economie du Plan, Issa Doubragne. Au cours de la plénière coordonnée par le président de l’Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Le membre du gouvernement a été interpellé sur plusieurs questions relatives au projet de loi additionnel d’un prêt relatif au programme d’appui au développement local et à la finance inclusive.

Il a tour à tour été questionné sur la lisibilité de ce nouveau projet, de son impact réel et bénéfique pour les populations du Tchad et de sa gestion en réponse aux préoccupations.

Le ministre de l’Economie et du Plan explique que, cet examen de prêt additionnel phase pilote de 3,575 milliards pour le Projet de loi additionnel d’un prêt relatif au programme d’appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad intervient parce que : « qui est engagé pour la première phase ne suffisait pas pour achever le projet et en même temps dupliqué dans les 23 provinces ».

Par ces mots, il essaye d’apporter des éclaircissements aux sollicitations des élus du peuple, sur le délai d’exécution du projet, son impact et la justification du 1er fonds engrangé qui ne reflète pas la première maquette. Issa Doubragne assure que c’est un projet prometteur.