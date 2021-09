Tchad : un militaire abat froidement un jeune éleveur dans le Lac-Léré

Un militaire pourchasse un jeune éleveur de bétail âgé de 22 ans et l’abat à bout portant. Les faits se déroulent le lundi 06 septembre 2021, dans le département du Lac-Léré

Le jeune Abdou Salam a été abattu en essayant de sécourir secours à une fille de 17 ans violée par un militaire. Il est âgé de 22 ans et gardait ses troupeaux au moment des faits. Alerté par les cris d’une jeune fille abusée sexuellement, le garçon refuse de rester indifférent. Malheureusement son bourreau qui fonçait sur lui a ouvert le feu en le voyant approché. La scène se déroule au village Mourbame.

Le militaire à l’origine de ces actes crapuleux a pris ses jambes au coup, rapporte le chef de village. Le militaire incriminé appartient au corps de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT). Le leader traditionnel fait savoir que la famille du défunt a procédé à l’inhumation de la victime en attendant la suite de l’affaire.

Après constat, le chef a personnellement informé les supérieurs du soldat. Et, les autorités administratives de la circonscription. Le chef du village , Me Gongtchomé Bel Lucien, déplore également le comportement de certains agents véreux. Ces derniers sont à l’origine des séquestrations, manœuvre obscènes et tout ce qui obscurcit l’image des forces de l’ordre.