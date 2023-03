Tchad : un mandat d’arrêt international lancé contre le leader du FACT, groupe rebelle

Le président Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), Mahamat Mahdi Ali, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice tchadienne.

Le procureur général près le tribunal de Grande Instance de N’Djaména, Mahamat El-Hadj Baba Nana, à travers une communication du 22 mars 2023, informe qu’un mandat d’arrêt international est lancé contre Mahamat Mahdi Ali. Son mouvement rebelle est impliqué dans les affrontements qui ont causé la mort de l’ancien président Idriss Deby Itno.

Avant l’émission du mandat d’arrêt internationale, Mahamat Mahdi Ali et plus de 400 rebelles du FACT, sont reconnus coupables crimes d’enrôlement des enfants mineurs dans les groupes armés, acte de terrorisme, mercenariat, atteinte à la vie du chef de l’Etat et atteinte à la sécurité du territoire national, par chambre criminelle. Ils sont condamnés à la prison à vie vie et sommés de payer 20 milliards des Francs CFA de dommages et intérêts à l’État et un milliard aux ayants droits du défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.