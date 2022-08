Tchad : un groupe rebelle capture 8 militaires tchadiens dans le Tibesti

Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR), groupe rebelle non-signataire de l’accord de Doha attire l’attention sur des attaques avec l’armée dans le Tibesti.

« Un groupement tactique du mouvement a pris le contrôle de la base avancée numéro quatre de l’armée du régime à la sortie Est de Wour », fait savoir le CCMSR dans un communiqué du 28 août 2022. L’accrochage a eu lieu à Wour, dans la province du Tibesti. D’après le mouvement, huit militaires ont été arrêtés et faits prisonniers de guerre, ainsi que 2 véhicules gros porteurs récupérés. « Ces prisonniers seront traités conformément à la troisième convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. », assure les rebelles. Ils précisent qu’ils sont toujours présent en territoire tchadien et garde trois points d’appui dans la région du Tibesti.

Ils contredisent ainsi le porte-parole du gouvernement. Dans une précédente communication, Abderaman Koulamallah indiquait que : «Nous avons surveillé ces colonnes avec nos avions. Deux véhicules porteurs d’eau ont été interceptés. On n’a pas voulu faire d’accrochage, on les a accompagné et ils sont sortis du territoire tchadien depuis plusieurs jours.» Pour le ministre de la Communication, tout est calme dans la province du Tibesti.

Toutefois, le CCMSR regrette que, l’aviation française continue de survoler ses positions malgré les mises en garde.