Tchad : un groupe de partis politiques alerte le PCMT sur les insuffisances du dialogue

Un groupe de 51 partis politiques, alerte le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, sur les ‘’ratés’’ du dialogue national inclusif et souverain en cours.

Dans une lettre adressée au PCMT, le groupe des partis politiques participants au dialogue national inclusif et souverain dénonce les irrégularités constatées depuis le début des travaux. Pour eux, le dialogue tant attendu par le peuple connait quelques ratés, loin des attentes nobles.

Les signataires dénoncent, le passage en force qui s’opère dans les différentes activités du DNIS allant de l’adoption du règlement intérieur aux travaux en commissions thématiques. Egalement les multiples suspensions enregistrées depuis l’entame des travaux.

« Nous ne sommes pas d’avis des ‘‘passages en force’’ opérés lors de l’adoption du règlement intérieur et la mise en place du présidium ainsi que les commissions thématiques et leurs sous commissions ». Indiquent les formations politiques dans leur correspondance. Ils regrettent que : «l’esprit du consensus qui devrait prévaloir lors de ces assises a été purement et simplement ignoré »

Le groupe des partis politiques participants au DNIS refuse d’être des figurants dans un scenario écrit d’avance et fait quelques propositions. « Il serait judicieux de bannir des mauvaises pratiques telles que le phénomène majoritaire obtenu par applaudissement, le refus du consensus par un passage en force, la non prise en compte des voix majoritaires et l’attribution sélective de la parole ». Ces détails sont contenus dans la lettre adressée au président du Conseil militaire de transition.