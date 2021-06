Le ministre de l’Education nationale et la Promotion civique, Kosmadji Merci a présidé ce 10 juin 2021 à Kélo, chef-lieu de département de Tandjilé Ouest le pré-forum sur la refondation du système éducatif au Tchad

Cette première étape était placé sous le thème : « la redynamisation de l’école tchadienne ». Elle ouvrira la porte au forum proprement attendu. Lequel permettra de mettre sur la table et de débattre de tous les problèmes qui entravent l’épanouissement su système éducatif au Tchad.

Pour ces activités de lancement, les experts sont venus des provinces du Logone Occidental, du Mayo-kebbi est, du Mayo-kebbi Ouest et la Tandjile. Les assises se sont déroulées à Kélo. Ces spécialistes de l’éducation ont la lourde tâche de diagnostiquer de fond en comble tous les maux dont souffre l’école tchadienne. Des exercices similaires seront organisés dans les autres provinces du pays.

Le chef du personnel de la délégation de l’éducation de la Tandjilé, Djimti Tendé, a laissé entendre que les maux qui minent le système éducatif sont nombreux et perceptifs. Il invite de ce fait ses collègues à un travail serein. Ces maux sont entre autres, l’absence de niveau de la part de certains enseignants et l’immixtion et le trafic d’influence des hommes politiques.