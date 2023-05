Tchad : un forum d’interrelation entre les leaders religieux et traditionnels prévu

La ville de N’Djamena abritera du 04 au 06 juillet 2023, un forum d’interrelation entre les leaders religieux et traditionnels.

L’annonce a été faite par le service de communication de la Primature. Suite à une rencontre, le 11 mai 2023, entre le premier ministre Saleh Kebzabo et le représentant du Fond des Nations-Unies pour la Population (FNUAP) Dr Sennen Hounton. En trame de fond de ce forum : « la scolarisation des filles et la lutte contre le mariage précoce et les Violences Basées sur le Genre (VBG) », énumère la primature. D’après elle, cette rencontre permettra aux leaders d’opinion de s’accorder sur des argumentaires qui seront implémentés dans leurs sphères d’influence respectifs.

« Car l’application des résultats issus de ce forum contribuera à réduire de nombreuses discriminations dont les femmes et les jeunes filles sont victimes dans nos sociétés. »

La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh et le représentant de la plate-forme des confessions religieuses, Cheikh Abdeldayim Abdallah Ousman, ont pris part à la rencontre d’échange du 11 mai 2023.