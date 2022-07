Tchad : un financement de 15 milliards de FCFA de la Commercial Bank pour les PME

La Commercial Bank Tchad (CBT) obtient une ligne de crédit de 15 milliards de FCFA, auprès de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) pour les PME/PMI.

Un accord de prêt d’un de 15 milliards de FCFA a été signé le 4 juillet 2022, entre le directeur général de la CBT, Issa Batil Orozi et le vice-président de la BDEAC, Marcel Ondele pour financer les PME/PMI. Ce crédit sera est orienté vers le secteur privé, principalement des Petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent le socle du tissu économique et dont plus de 50%. Ce financement en droite ligne du plan de développement stratégique 2021-2025 de la banque.

Le vice-président de la BEDEA explique, cette intervention via qui favorise le prêt de 15 milliards de Fcfa pour le financement des PME/PMI au Tchad vient à point nommé. Le prêt permet d’accompagner la CBT dans ses nombreuses réformes en cours. Ce prêt permettra également de créer des emplois au profit des tchadiens.

Pour le directeur général de la banque, l’institution : « a toujours participé au développement du pays. À travers ce prêt, une attention particulière sera accordée aux jeunes et femmes ».