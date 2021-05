Tchad : un émissaire du Qatar chez Mahamat Idriss Deby

Le ministre d’Etat aux Affaires étrangères du Qatar, Sultan Saad Khalaf Al Moraikhi a été reçu en audience le dimanche 16 mai 2021, par le président du Conseil militaire au Tchad

Les échanges entre les deux hommes ont porté la trajectoire pour une transition apaisée au Tchad. Le diplomate qatarie a assuré que sa nation est apte à accompagner le Tchad dans ce processus. Cela implique entre autres, le renforcement de la stabilité, la préservation de l’unité du pays et de la lutte contre le terrorisme.

Mahamat Idriss Deby et son hôte ont également passé en revue, les questions liées au renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et le Qatar. A ce sujet, le diplomate qatari note que son pays entend maintenir les relations diplomatiques initiées depuis 1984. Sultan Saad Khalaf Al Moraik se réjouit que ces relations ont : « connu des avancées notables », atteignant un très haut niveau tel que souhaité par les deux dirigeants.

Pour l’émissaire du Qatar : « Le Tchad est de loin le pays d’Afrique subsaharienne le plus proche du monde arabo-musulman. Il fait partie de nous et nous faisons partie de lui ». Il confie les relations entre son pays et le Tchad, sont rassurées par les promesses fermes du Président du Conseil militaire de transition.