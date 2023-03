Tchad : un couple d’hippopotame égaré suscité la curiosité à N’Djamena

Le couple d’hippopotame égaré s’est retrouvé devant les locaux des brasseries du Tchad à Farcha cette matinée de lundi 13 mars 2023.

Des images à la fois drôle et triste des hippopotames sont devenues virale ce jour. Les commentateurs et les réactions vont dans divers sens. En effet, quand les usagers de Farcha ont vu les animaux, ils ont très vite de faire des photos et partager sur la toile. Ces hippopotames se sont égarés de la trajectoire du fleuve Logone pour se retrouver devant les locaux de la société brassicole.

Alertés, des éléments de la gendarmerie et des pompiers sont intervenus pour la sécurité des animaux. Une ceinture sous forme d’escorte a été élaborée pour raccompagner les pachydermes au fleuve. Sauf que même parmi les éléments déployés pour la sécurité de ces espèces vulnérables, certains ont jugé utile de faire des selfies plutôt que de se concentrer sur la mission.

Il est important de rappeler la sortie malheureuse d’un hipopotame qui a causé la mort de cinq personnes l’année dernière en novembre 2022.