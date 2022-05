Tchad : un commerçant accusé de vol, décède en garde à vue (Police)

Le directeur général de la police nationale, dans un communiqué du 09 mai 2022 annonce la mort d’un détenu placé en garde à vue au commissariat de sécurité publique N° 8 de N’Djamena.

D’après le DG de la police, Moussa Haroun Tirgo, la victime a été interpellée par : « les services de la Police pour vol aggravé et recel puis placé en garde à vue au commissariat de sécurité publique N° 8, a été victime d’un malaise. Transporté d’urgence à l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, il y décède au cours de soins.»

« Selon le rapport du Médecin, la victime est morte de suite de maladie. En cette circonstance douloureuse, le Directeur Général de la Police Nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. », Poursuit le communiqué.

Tchad : tension entre policiers et civils après la mort d’un détenu

Le cadet du défunt relate une version différente. «Mon frère ne savait même pas de quoi il est accusé, on lui dit juste qu’il est en garde à vue. Le lendemain on nous a refusé la visite. On nous a dit que la décision vient d’en haut, c’est tout », rapporte Abakar Mahamat Oumar, petit- frère du défunt. Il ajoute que par le passé, son frère ainé a été arrêté de façon arbitraire. « Avant aussi mon frère a été arrêté arbitrairement pendant presque 40 jours au commissariat central et on l’a transféré à la prison de Koro-toro par la suite. Il a fait 6 mois et 15 jours. « La même personne qui l’a arrêté avant est venu encore l’arrêter en lui disant “qu’il s’est évadé de la prison”, pourtant il a son papier du juge. »

Tchad : torture à mort d’un jeune par des policiers, la CTDDH demande justice