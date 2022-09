Tchad : un colonel radié de l’armée pour harcèlement sexuel sur mineure

Pour avoir harcelé sexuellement une gamine de 17 ans en Chine, où il est en service, le colonel Abdel-Khairi Vissia Tougodi est radié des effectifs des forces de défense et de sécurité pour fautes très graves.

En date du 10 juin 2022, le colonel Abdel-Khairi Vissia Tougodi, attaché de défense de l’ambassade du Tchad en République populaire de Chine, avait harcelé sexuellement une jeune fille chinoise, mineure de 17 ans.

« Cet acte, en plus d’être inhumain et immoral, est aussi contraire à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, qui en son article 41 al. 1 oblige tout agent diplomatique de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire. » Le ministère de la Défense nationale ajoute que, le harcèlement sexuel est aussi puni par le code pénal tchadien.

Le département ajoute qu’en : « plus du harcèlement sexuel sur mineure, le colonel VISSIA a aussi, et délibérément outrepassé ses attributions en passant d’initiative un contrat d’achat d’importants matériels militaires sans qu’il soit investi de pleins pouvoirs. Un acte hautement grave pour un agent diplomatique. »

En colère, le ministère de la défense indique que : ces agissements venant d’un officier supérieur de l’armée tchadienne et membre d’un corps diplomatique à l’étranger sont très graves et susceptibles d’affecter négativement l’image du Tchad vis-à-vis du pays accréditaire et compromettre les bonnes relations qui lient le Tchad à la république populaire de Chine.

Le colonel a été cassé au grade de soldat de 2ème classe avant d’être radié du contrôle des effectifs des forces de défense et de sécurité pour fautes très graves.