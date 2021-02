La Ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale Tahani Mahamat Hassane a lancé ce 25 Février 2021 les travaux de construction du château d’eau de 2000m3 au quartier Guinebor

Le coût global de la construction du château d’eau de Guinebor s’élève à deux milliards quarante Sept millions neuf cent soixante-quatre mille deux cent dix francs CFA (2 047 964 210 Francs CFA). Le chantier doit être livré dans une période de 15 mois. Les travaux seront réalisés par la société CGCOC TCHAD

La Ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale a décliné les détails de réalisation de ce chantier en présence du secrétaire général Adjoint de la Présidence de la République, la secrétaire générale adjointe du Gouvernement, le Ministre de l’élevage, le Conseiller du Chef de l’État en charge de l’Hydraulique, le Délégué du Gouvernement auprès de la Commune de la ville de N’Djamena et les Directeurs généraux. Elle a fait savoir qu’il s’agit d’un château d’eau en béton armé, de deux forages grands diamètres, des conduites, d’une clôture, des bâtiments et quelques travaux connexes.