Tchad : un camion renverse deux jeunes motocyclistes à Amsinéné

Les faits se sont déroulés dans la soirée du lundi 05 juillet 2021. Un camion à benne a bousculé sur son chemin, deux jeunes motocyclistes, l’une des victimes a perdu la vie et l’autre admis dans un centre hospitalier

L’information a été publiée par N’Djamena Actu. D’après le journal, l’incident a eu lieu sur l’axe de la Brasserie, non loin de l’ancienne maison d’Arrêt d’Amssinéne, dans le 1er arrondissement de la ville de N’Djamena. Les témoins rapportent que : « le camion, roulant à vives allures, a, presque, « roulé » sur les deux motocyclistes, avant de finir sa course, 50 mètres, plus loin, sur le bas-côté »

D’après la même source : « le conducteur de la motocyclette, âgé d’une quarantaine d’année, rend l’âme quelques minutes après le choc. Son compagnon se retrouve avec une fracture au bras. Le blessé est conduit d’urgence par les policiers, déployés en grand nombres, à l’hôpital pour les soins », la dépouille a été déposée à la morgue et le camion conduit au commissariat de police du 1er arrondissement.







Un réparateur se trouvant aux alentours du lieu de l’accident, explique que ces derniers temps, il ne se passe pas une journée sans que l’on enregistre un cas d’accident sur cet axe. « Surtout, avec le début de la saison de pluies, les camions à bennes et autres gros porteurs privilégient, plus cette route principale, menant vers la partie septentrionale du pays, au détriment des rues secondaires, devenues, déjà, inutilisables », explique-t-il.

Le réparateur présume que l’excès de vitesse serait la principale cause d’accidents sur cette route. «Heureusement que le camion à benne a fini sa course sur le bas-côté. S’il continue sur la bitume le nombre des victimes plus élevé à cause de la densité de la circulation à cette heure-ci», déclare-t-il.