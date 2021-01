Tchad : un atelier de renforcement de capacités de acteurs locaux est organisé à Abéché

Un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux se déroulent du 11 au 12 janvier à Abéché. Ces travaux concernent les membres du comité provincial et départemental d’action

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat a lancé les travaux de l’atelier de formation des membres du Comité provincial et départemental d’action. Ce travail concerne les membres du comité provincial et départemental d’action et s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la structuration, l’animation et la planification locale dans les provinces du Wadi-Fira et du Ouaddaï.

Le coordonnateur de l’ONG BCI, Mahamat Djidda a indiqué que les projets d’appui à la restructuration, l’animation et la planification locale, viennent appuyer la mise en place et l’accompagnement des communautés dans l’élaboration et la révision du plan de développement cantonal et le renforcement des capacités des acteurs locaux dans son processus de planification

Dans son allocution d’ouverture, le gouverneur de la province Ouaddaï, Brahim a salué l’action de l’ONG BCI, qui selon lui cadre parfaitement avec la vision 20-30 et qui met l’accent sur le développement local des communautés et la responsabilisation à la base.