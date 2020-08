Tchad : un atelier de diagnostic pour redynamiser le système de santé

Ce lundi, 10 août 2020 se sont ouverts les travaux visant à examiner le système de santé et de solidarité du Tchad. Lesquels ont pour objectifs de dénicher facteurs de contre-performances du système sanitaire et proposer les solutions favorables

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Dr Djiddi Ali Sougoudi, Secrétaire d’Etat à la santé et à la solidarité. Neuf comités ont été mis sur pied pour examiner les maux qui minent le système sanitaire du Tchad. Notamment la gouvernance et le leadership, les ressources humaines de la santé, les médicaments et autres produits de santé, les infrastructures et équipements, la gestion des ressources financières, l’information sanitaire et la recherche, la qualité des services des soins de santé, la couverture de la santé universelle et sur la solidarité nationale.

Les différents comités devront exploiter des documents permettant d’identifier les facteurs de contre-performance et le dysfonctionnement de santé. Ils vont également lister les principaux maux qui empêchent le secteur et présenter des recommandations susceptibles à leurs améliorations.

Le Secrétaire d’Etat à la santé et à la solidarité Dr Djiddi Ali Sougoudi, a indiqué que ces travaux sont importants dans capitale pour la recherche des solutions aux maux qui minent le système de santé dans le pays. Il a exhorté les participants à mener une réflexion profonde pour aboutir à des conclusions pertinentes en vue d’améliorer le système de santé en vue d’assurer la santé de tous les citoyens.