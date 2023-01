Tchad : un accord de 13 milliards pour le secteur de l’énergie électrique

Le ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux et la BAD ont paraphé un accord de don du Projet d’appui au secteur de l’énergie électrique au Tchad.

Le ministre de la Prospective Economique et des Partenariats Internationaux, Moussa Batraki et le Représentant résident de la Banque Africaine de Développement, Ali Lamine Zeine ont procédé à la signature d’un accord de Don du Projet d’Appui au Secteur de l’Energie Electrique au Tchad (PASET).

D’un montant global de 13 milliards de nos francs, qui couvre Biltine, Bol et Bongor, et né de l’initiative de « Desert to Power », le PASET améliorera l’accès à l’électricité et la qualité de l’énergie fournie pour répondre à la demande croissante d’électricité (environ 5% par an) dans les zones défavorisées du pays.

En sus, le projet permettra d’acquérir et d’installer des équipements informatiques pour la gestion à distance de la distribution et d’interconnecter douze centres secondaires de production d’électricité pour améliorer la qualité de la facturation et du recouvrement.

Ce n’est pas tout, le PASET contribuera à renforcer les capacités de la Société nationale d’électricité (SNE) et des autres acteurs du secteur énergétique. Ce qui a réjoui la Ministre Ramatou Mahamat Houtouin (bénéficiaire) et a félicité la BAD pour ces efforts pour résoudre la crise énergétique que vit notre pays.