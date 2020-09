Tchad : un accident de la circulation fait 1 mort et 1 blessé à Bao

L’incident est survenu le mardi 23 septembre 2020 à Bao, dans le département de Guéni River, province du Logone occidental, en l’absence du chauffeur, un docker a démarré le véhicule et percuté à mort une femme et fait un blessé grave

Les faits se sont déroulés autour de 16h, heure de grande affluence au grand marché hebdomadaire du canton Bao. Ce marché est l’un des plus grands de la province du Logone occidental. Les commerçants viennent de toutes les contrées de la province de la province et des villes pour vendre et s’approvisionner.

Un véhicule de type Hillux déplacé par un docker a cogné deux usagers dont un homme et une femme. Les victimes ont été conduites au centre de santé situé à une vingtaine de mètres du marché dans un premier. Pour absence de soins adaptés, la dame a été évacuée vers le chef lieux de la province à Moudou, c’est alors qu’elle succomba à ses blessures. Cet incident a modifié le climat festif qui régnait dans le marché.

Le chauffeur et le docker sont en garde à vue à la brigade mobile de la localité. Le véhicule a également été saisi par les forces de l’ordre.