Tchad : tueries dans le Logone oriental, une vingtaine de personnes déjà aux arrêts

Au moins neuf personnes dont une femme et un enfant ont péri dans des tueries le 19 août 2022. Les faits se déroulent à Bembaigne, dans le canton Padzangué, province du Logone oriental.

Dans la journée du dimanche 20 août 2022, le gouverneur de la province du Logone oriental, Abdelkerim Seid Bauche, a fait une communication relative au drame de samedi dernier dans le département des monts de Lam. Au cours du point de presse organisé à sa résidence, le numéro 1 de la province confirme que neuf personnes ont réellement été tuées.

Quant aux causes, le gouverneur fait savoir que, que la dévastation des champs n’est pas à l’origine de cet incident. Les causes exactes ne sont pas encore connues, a souligné le gouverneur. Pour le gouverneur, il est clair qu’il ne s’agit pas d’un conflit agriculteurs contre éleveurs.

Au moins une vingtaine de personnes de personnes a déjà été arrêtée et des enquêtes se poursuivent. «Dès les premières heures du drame, nous avons envoyé les forces de défense et de sécurité pour rétablir l’ordre, éviter des débordements, procéder à des enquêtes et éventuellement interpeller les présumés responsables des massacres. »