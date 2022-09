Tchad : tuerie au Lac Iro, le gouverneur du Moyen Chari console les sinistrés

Depuis lundi 19 septembre 2022, le gouverneur de la province du Moyen Chari, Ali Ahmat Akhabach sillonne les zones sinistrées du département du Lac Iro, où plusieurs personnes sont mortes.

Le numéro 1 du Moyen Chari a rencontré ce 21 septembre 2022 les forces vives du département de Lac Iro. Ce déplacement de Ali Ahmat Akhabach, vise à constater les dégâts enregistrés et recueillir les doléances des familles de victimes des derniers affrontements intercommunautaires. Le gouverneur a laissé entendre qu’il apporte un message de paix.

«Que l’amour du prochain et surtout de votre terroir devienne un credo pour chaque citoyen. Considérez-vous comme des frères tchadiens et aimez-vous les uns les autres afin d’éviter les malentendus entre vous.» Cette déclaration a été faite en présence des autorités traditionnelles. Il a également demandé aux uns aux autres de respecter les us et coutumes respectivement.

Aux forces de défense et de sécurité, le gouverneur de la province du Moyen Chari, demande de veiller à la sécurité des biens et des personnes.

Rappelons que tueries dans le département du Lac Iro, ont démarré le mardi 13 septembre 2022.