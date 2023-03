Tchad : trois personnes enlevées dans la sous-préfecture de Lamé

A travers un communiqué du 21 mars 2023, L’organisation d’appui aux Initiatives de Développement annonce l’enlèvement de trois personnes. Les ravisseurs réclament la rançon.

« Des commerçants habitants le village Fataobout dans le Canton Dari, Sous-préfecture de Lamé, Département de Mayo Dallah, revenant du Cameroun sur des motos sont tombés nez à nez avec une trentaine des malfrats tous armés des armes à feu et habillés en tenues militaires. Ces personnes dont une femme seront enlevées avant que la femme et un homme d’une quarantaine d’années ne soient libérés quelques heures plus tard. » Les malfrats auraient remis des numéros de téléphone aux deux personnes libérées pour un éventuel paiement de rançon, peut-on lire dans le communiqué.

Les ravisseurs détiennent, Vaīssoum Blaa, Keda Meudang et le fis de Banao Tao Z00. « La persistance de ce phénomène ressemble à une stratégie entretenue pour l’appauvrissement et l’aliénation des peuples du Mayo Kebbi Ouest. Le Tchad ne peut pas déployer des moyens matériels et humains pour sécuriser les pays étrangers alors qu’une partie du territoire reste est hors du contrôle de l’Etat », déplore l’organisation d’appui aux Initiatives de Développement.